BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 46,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 46,50 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 46,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232.266 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,14 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,43 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,33 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

XETRA-Handel DAX verliert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus