BASF Aktie News: BASF legt am Mittag zu

Die BASF-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 44,23 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 912.736 Stück.

Bei 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,46 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.07.2022. Das EPS lag bei 2,37 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.753,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

