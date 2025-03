BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 52,59 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 52,59 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 52,86 EUR zu. Bei 51,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.044.439 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 28.02.2025. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Am 23.04.2026 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,44 EUR im Jahr 2025 aus.

