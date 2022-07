BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 40,51 EUR

Die Aktie notierte um 14.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 40,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,14 EUR aus. Bei 40,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.620.953 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 69,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 41,95 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 39,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 2,62 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,12 EUR.

Am 29.04.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,70 EUR, nach 2,00 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent auf 23.083,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,07 EUR je Aktie.

