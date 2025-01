BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,45 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,45 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,67 EUR aus. Bei 44,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 454.217 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,51 EUR.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,74 Mrd. EUR, gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,03 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,47 EUR je BASF-Aktie belaufen.

