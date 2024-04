BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von BASF

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 50,86 EUR.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 50,86 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 50,64 EUR. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.427 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 26,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,35 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,05 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte BASF die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Plus

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht