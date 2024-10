BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,23 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 46,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 46,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 711.129 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 15,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,59 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,20 EUR für die BASF-Aktie.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,90 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

