BASF Aktie News: BASF mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel BASF 67,79 EUR

-1,17% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.403 Punkten tendiert. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 68,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.607 BASF-Aktien.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,88 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2021 Kursverluste bis auf 57,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,64 EUR je BASF-Aktie aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie wenig bewegt: BASF und Heraeus planen in China Gemeinschaftsunternehmen für Edelmetall-Recycling

Erste Schätzungen: BASF präsentiert Quartalsergebnisse

Börsenturbulenzen: Hoffnung auf das Comeback

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE