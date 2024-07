Kurs der BASF

BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

17.07.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 44,06 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 44,06 EUR 0,17 EUR 0,38% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,06 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 44,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.079 BASF-Aktien umgesetzt. Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 9,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,20 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umgesetzt. Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je BASF-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: BASF SE