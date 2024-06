BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 44,96 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,96 EUR. Bei 45,24 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 273.512 Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,48 Prozent wieder erreichen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,32 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,62 EUR je Aktie.

