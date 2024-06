BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 45,09 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 45,09 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,20 EUR an. Mit einem Wert von 45,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 55.298 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 21,84 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,32 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

