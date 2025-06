BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 41,95 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 41,95 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 771.219 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 31,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

