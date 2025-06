BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 42,50 EUR. Bei 42,40 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 42,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 65.780 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 02.05.2025. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 EUR je BASF-Aktie belaufen.

