BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,34 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 45,34 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 45,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 744.912 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,20 EUR an.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

