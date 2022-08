BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 43,46 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Bei 43,00 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,90 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 96.944 Aktien.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,04 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 62,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.07.2022. Das EPS belief sich auf 2,37 EUR gegenüber 2,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.974,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.753,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,42 EUR je Aktie belaufen.

