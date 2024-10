BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 47,02 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 47,02 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 47,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.479.738 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 16,84 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,55 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,59 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,20 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,34 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

