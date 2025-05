BASF Aktie News: BASF am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,47 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 43,47 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 43,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 43,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 465.517 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,56 EUR.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 1,53 EUR im Vorjahresvergleich. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

