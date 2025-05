BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,60 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,60 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,86 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,31 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 816.128 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 14,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,56 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 02.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je BASF-Aktie.

