BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Grün

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 46,51 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 46,51 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 46,85 EUR zu. Bei 46,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.812.203 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,10 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR. Mit Abgaben von 13,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,30 EUR aus.

Am 26.07.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR erwirtschaftet worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je BASF-Aktie belaufen.

