BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,33 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 46,33 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 46,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.853.483 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,58 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,30 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 16,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,49 EUR je BASF-Aktie.

