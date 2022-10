BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 44,96 EUR

Die BASF-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 44,93 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,59 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,64 EUR. Bisher wurden heute 401.050 BASF-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Gewinne von 35,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,18 EUR.

Am 27.07.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.974,00 EUR – ein Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.753,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

