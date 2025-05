BASF Aktie News: BASF am Vormittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 42,85 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 42,85 EUR nach. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,23 EUR. Zuletzt wechselten 85.021 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 22,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je BASF-Aktie an.

Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je Aktie aus.

