BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 44,95 EUR. Mit einem Wert von 45,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 761.028 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,49 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,53 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,18 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.753,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie dreht ins Plus: Vertrag von BASF-Chef Brudermüller wird verlängert - Elvermann neuer CFO

BASF-Aktie fester: Energiekrise zwingt BASF zum Sparen - BASF-Tochter Wintershall DEA plant CO2-Lager unter der Nordsee

BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

