BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel BASF 48,57 EUR

-2,20% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 48,65 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,39 EUR. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.132.444 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,15 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 29,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,36 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,80 EUR.

BASF ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.974,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.02.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,74 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gesucht: Chef von BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall DEA sorgt sich um Gasversorgung im Winter 2023/24

BASF-Aktie in Rot: Auch in der Forschung und Entwicklung sollen Kosten gespart werden

BASF-Aktie dennoch tiefer: Bernstein schraubt Ziel für BASF nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE