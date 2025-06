BASF Aktie News: BASF am Montagmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 41,45 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,45 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,73 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 41,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,30 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 463.550 Stück gehandelt.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,22 EUR an.

Am 02.05.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,11 EUR fest.

