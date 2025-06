BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 41,27 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,27 EUR ab. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 41,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.315 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 33,41 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Abschläge von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 49,22 EUR.

Am 02.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 17,40 Mrd. EUR, gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,86 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

