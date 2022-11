BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel BASF 48,95 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 48,87 EUR ab. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 48,74 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 49,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 648.148 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 29,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 28,94 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,80 EUR.

BASF gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.974,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.669,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 vorlegen. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gesucht: Chef von BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall DEA sorgt sich um Gasversorgung im Winter 2023/24

BASF-Aktie in Rot: Auch in der Forschung und Entwicklung sollen Kosten gespart werden

BASF-Aktie dennoch tiefer: Bernstein schraubt Ziel für BASF nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE