BASF Aktie News: BASF am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 44,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 44,75 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,80 EUR an. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,26 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 528.575 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,20 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

