BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,77 EUR zu. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 42,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 491.014 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 39,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,33 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 6,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. Das EPS lag bei 2,37 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.974,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

