BASF Aktie News: BASF zieht am Nachmittag an

Die BASF-Aktie konnte um 28.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 43,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.767.069 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 37,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,16 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 29.04.2022. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.083,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 28.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 5,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

