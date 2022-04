BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 50,52 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 50,56 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 50,29 EUR. Bei 51,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.598.646 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,99 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 29,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,23 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 7,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,82 EUR für die BASF-Aktie.

BASF veröffentlichte am 25.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.776,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.905,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,91 EUR je Aktie belaufen.

Wintershall DEA rutscht in die Verlustzone - BASF-Aktie gewinnt

BASF-Aktie im Minus: BASF stellt auch bestehende Aktivitäten in Russland und Belarus weitgehend ein

Deka fordert Anpassungen in der variablen Vergütung des BASF-Vorstands - BASF-Aktie in Grün

