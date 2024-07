BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 43,81 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 43,81 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 44,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,82 EUR. Bisher wurden heute 68.414 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,12 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,35 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 EUR.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

