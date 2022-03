BASF Aktie News: Anleger schicken BASF ins Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 53,60 EUR

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 54,06 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 14.693 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,82 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 489.777 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,88 EUR erreichte der Titel am 08.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,38 EUR je BASF-Aktie an. In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

Plug Power-Aktie, NEL ASA-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Hot Stocks heute: BASF- und Bayer-Aktie - LONG auf BASF und Bayer

BASF-Aktie schlussendlich weit im Plus: BASF bleibt bei Klimazielen - CO2-Emissionen sollen bis 2030 um ein Viertel gedrückt werden

