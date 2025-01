BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagvormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 47,01 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 47,01 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 46,89 EUR. Bei 47,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 76.861 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 16,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,84 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen