BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit Aufschlag

BAT 29,97 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 25,68 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 25,66 GBP. Bei 25,63 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.651 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 36,45 GBP erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 41,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,52 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,42 GBP je BAT-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BAT am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,85 GBP je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

