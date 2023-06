BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel BAT 29,82 EUR

Die BAT-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,57 GBP an der Tafel. Die BAT-Aktie legte bis auf 25,63 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,43 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 327.306 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 36,45 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Bei einem Wert von 25,43 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Mit einem Kursverlust von 0,55 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,64 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte BAT die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2023 3,85 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

