BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 7,5 Prozent auf 23,01 GBP ab.

Die BAT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 7,5 Prozent auf 23,01 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,56 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,66 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.524.955 BAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,53 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.12.2022 erreicht. 50,10 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,56 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,93 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,19 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,79 GBP je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

