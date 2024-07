BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BAT am Montagnachmittag zu

BAT im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 24,76 GBP. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,77 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,63 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 818.772 Stück gehandelt.

Am 22.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,74 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,33 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,81 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BAT am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BAT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,61 GBP je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

