Bauernverband mahnt zu Wachsamkeit gegen Vogelgrippe

28.10.25 15:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband dringt auf Vorkehrungen gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe, tritt aber zugleich Befürchtungen vor großen Engpässen entgegen. "Für die Verbraucherinnen und Verbraucher besteht kein Anlass zur Sorge, die Versorgungssicherheit ist weiterhin gewährleistet", sagte Präsident Joachim Rukwied. Wichtig sei jetzt, dass alle Betriebe, die Geflügel halten, wachsam sind und Sicherheitsmaßnahmen für die Bestände einhalten. Sie seien auch Voraussetzung für mögliche Entschädigungszahlungen.

Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland in diesem Herbst früh und rasant aus. Mehr als 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten wurden mittlerweile getötet. Rukwied sagte: "Wir beobachten die aktuelle Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit." Der Verband sprach von einer großen Herausforderung für die Geflügel-Betriebe. Es gebe einen engen Austausch mit der Wissenschaft und den zuständigen Behörden und Ministerien./sam/DP/jha