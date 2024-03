Bayer-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Aktie unter der Lupe

Jefferies & Company Inc.-Analyst Charlie Bentley hat sich intensiv mit dem Bayer-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Quartalszahlen und vor Beginn eines Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer negativen Kursreaktion der Aktie. Er sieht den Ausblick des Agrarchemie- und Pharmakonzerns für den Barmittelzufluss deutlich unter seiner Prognose, während die Vorgabe für die Nettoverschuldung aber darüber liege.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:57 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,01 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,10 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.227.822 Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 16,7 Prozent. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht.

