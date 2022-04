Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,89 EUR

1,48% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 62,99 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,95 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.213.634 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.12.2021 auf bis zu 43,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,30 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 69,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 01.03.2022. Das EPS wurde auf 1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,00 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,12 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.03.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2022 erwarten Experten am 27.10.2022.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Trading Idee: Bayer - Abprall am 200er-EMA?

Evonik-Aktie verlustreich: Vorstandsvorsitzender warnt vor drastischen Folgen eines russischen Energie-Embargos

Bayer-Aktie legt zu: Bayer erhält in Japan Zulassung für Kerendia

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com