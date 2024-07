Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 26,69 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 26,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.008 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,46 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,90 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus