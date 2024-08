Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,34 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 27,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 847.039 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,32 EUR erreichte der Titel am 09.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 95,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,71 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,80 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Trading Idee: Bayer nach Bodenbildung vor langfristigem Long-Signal?