Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 30,71 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 30,71 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 30,95 EUR. Bei 30,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 690.874 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,77 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 49,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 18,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,14 Mrd. EUR gegenüber 11,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

