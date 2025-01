Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Bayer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 19,45 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 19,45 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 19,48 EUR zu. Bei 19,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 253.916 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2024 auf bis zu 36,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Abschläge von 5,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 27,22 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,93 EUR im Jahr 2024 aus.

