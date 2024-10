Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 30,27 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 30,27 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,13 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 890.471 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 50,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

