Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,62 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 22,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 22,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,61 EUR. Zuletzt wechselten 75.202 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 25,03 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,73 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,86 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

