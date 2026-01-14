DAX25.302 -0,2%Est506.026 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -1,1%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.436 +0,1%Euro1,1613 ±0,0%Öl63,81 -0,1%Gold4.607 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight'

16.01.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,21 EUR 0,10 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025BASF KaufenDZ BANK
08:01BASF Equal WeightBarclays Capital
12.01.2026BASF NeutralUBS AG
09.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

