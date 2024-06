Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 28,31 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,31 EUR. Bei 28,41 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.332 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,80 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 11,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,203 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,90 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie gewinnt: FDA räumt Parkinson-Zelltherapie von Bayer-Tochter Sonderstatus ein