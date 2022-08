Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,64 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 03.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 58,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 58,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 57,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 36.608 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 14,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 32,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,69 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 10.05.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

